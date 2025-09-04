Браузер Dolphin Anty — специализированный антидетект-браузер

4 сентября 2025, 15:45

Dolphin Anty — специализированный антидетект-браузер, предназначенный для работы с большим количеством учетных записей, сохраняя при этом их анонимность и уникальность. Его основная функция заключается в том, чтобы каждый профиль выглядел для веб-сайтов как отдельный, уникальный пользователь с другого устройства и местоположения.

Обзор на dolphin anty позволяет оценить особенности его работы. Этот браузер был создан опытным маркетологом, который разбирался в проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники при запуске рекламы на Facebook, X и других платформах. Поэтому Anty Dolphin стал хитом в арбитражном сообществе.

Основным назначением браузера является мультиаккаунтинг. Он позволяет создавать и управлять неограниченным количеством уникальных браузерных профилей, каждый из которых имеет свой собственный цифровой отпечаток (fingerprint), IP-адрес и файлы cookie. Это минимизирует риск блокировки учетных записей на таких платформах, как социальные сети, маркетплейсы (Amazon, eBay), рекламные кабинеты (Google Ads, Facebook Ads) и криптобиржи.

Браузер маскирует такие параметры, как User-Agent, WebRTC, Canvas, WebGL, информацию о процессоре и операционной системе. Это создает уникальный цифровой «отпечаток», который затрудняет веб-сайтам отслеживание пользователя и связывание его учетных записей.

Кроме того, Dolphin Anty позволяет легко интегрировать и управлять различными типами прокси-серверов (HTTP, HTTPS, SOCKS5, SSH). Это дает возможность имитировать доступ к интернету из разных географических локаций.

Браузер также имеет функции для совместной работы, что позволяет командам эффективно управлять большим количеством профилей, делиться ими, настраивать уровни доступа для разных ролей (администратор, тимлид, пользователь).

Dolphin Anty поддерживает автоматизацию рутинных задач. Пользователи могут создавать собственные сценарии (без знания кода) для таких действий, как «прогревание» аккаунтов, сбор данных (парсинг) или другие повторяющиеся операции. Также есть поддержка API для разработчиков, позволяющая интегрировать браузер с внешними инструментами (например, Selenium).

Dolphin Anty является популярным инструментом среди: