12 сентября 2025, 10:45

Україна пропонує Європі спільно виробляти дрони-перехоплювачі, - Зеленський

"До цього треба підходити максимально швидко, щоб бюрократичні процеси не заважали. Ми відкриті до цієї співпраці. Ніхто в світі не має стільки ракет, щоб збивати всі види дронів. Ракета, яка коштує мільйон, якою б вона не була не може збивати дрони, які коштують десятки тисяч доларів, навіть якщо це 100 тисяч доларів", - сказав президент під час пресконференції.

