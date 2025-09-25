У НАТО бракує єдності в питанні реагування на інциденти з російськими дронами

Агентство Bloomberg повідомляє, що союзники альянсу мають труднощі з координацією відповідей на порушення повітряного простору їхніх країн російськими дронами та літаками, що призводить до відкритих суперечок. Це виявляє "тривожні розбіжності" всередині альянсу.
Естонія та Польща посилюють тиск на НАТО, вимагаючи сформулювати переконливу відповідь на російські загрози, тоді як Німеччина закликає до "обережного підходу" через ризик потрапити в пастку Путіна.
Позиція США залишається невизначеною, зазначає Bloomberg.
