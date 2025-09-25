В Дании назвали пролет дронов над аэропортами страны "гибридной атакой"

25 сентября 2025, 13:15

Об этом на пресс-конференции рассказали министр юстиции Петер Хуммельгор и министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, сообщает TV2.

Они добавили, что Дания планирует приобрести "усиленные возможности" для нейтрализации дронов. Кроме того, правительство представит законопроект, который предоставит больше возможностей сбивать БПЛА.



Поульсен отметил, что они рассматривают возможность активации ст. 4 договора о НАТО, но окончательное решение еще не принято. С помощью этой статьи страна может созвать страны НАТО на заседание в Североатлантическом совете, если считает, что ее собственная или чья-либо территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.







