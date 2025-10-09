Цена на золото впервые превысила $4000 за унцию

9 октября 2025, 8:15

Цены на золото выросли более чем на 50% с начала года, достигнув $4001, и удвоились менее чем за два года, пишет FT.

Исторический рост цены на золото обусловлен тем, что центральные банки покупают драгоценный металл, чтобы диверсифицировать активы, отказываясь от доллара, а также инвесторами, которые рассматривают золото как защиту от неопределенности.



Другие ключевые вехи в цене на золото пришлись на времена хаоса или неопределенности: оно преодолело отметку в $1000 во время финансового кризиса и $2000 — во время пандемии COVID-19. Порог в $3000 был преодолен в марте, незадолго до объявления президентом США Дональдом Трампом введения тарифов, которые повергли финансовые рынки в ступор.



