Метро на Виноградарь откроют в 2026 году — Кличко

10 октября 2025, 13:15

Мэр Киева во время заседания Киевсовета заявил, что в 2026 году планируют открыть по меньшей мере одну станцию ​​метро на Виноградарь.

Директор департамента финансов КГГА Владимир Репик добавил, что работы продолжаются, а финансирование обеспечено в соответствии с городским бюджетом. "По тем средствам, которые забюджетированы в текущем году, есть заверения, что они будут выполнены", — сказал Репик.



Метро на Виноградарь начали строить в 2019 году. На массиве должны открыть две станции — "Мостицкая" и "Проспект Правды".



Последнюю станцию метро в Киеве — "Теремки" — открыли в 2013 году.