Запущен процесс по восстановлению внешнего электроснабжения ЗАЭС

"После интенсивных консультаций запущен процесс, ведущий к восстановлению внешнего электроснабжения — по линиям "Днепровская" и "Феросплавна-1", — сообщил генеральный директор МГАТЭ Рафаэль Гросси.
Эти линии, как сказано в пресс-релизе МАГАТЭ, расположены по разные стороны линии фронта в районе ЗАЭС.
Гросси заявил, что сдвиг в переговорах стал возможен "после частых контактов с обеими сторонами". "Хотя восстановление подключения Запорожской АЭС к электросети займет еще некоторое время, обе стороны конструктивно взаимодействуют с нами для достижения этой важной цели ради ядерной безопасности", — заявил он.
РФ отключила ЗАЭС от внешних электросетей 23 сентября. Все это время станция работает на дизель-генераторах.
