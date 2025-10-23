Bloomberg: лидеры ЕС на этой неделе одобрят 19-й пакет санкций против РФ

23 октября 2025, 9:45

Ожидается, что лидеры ЕС одобрят 19-й пакет санкций против РФ на саммите 23-24 октября.

Принятие санкций откладывалось на несколько недель из-за препятствий со стороны Австрии, Венгрии и Словакии.

Австрия хотела включить в пакет пункт о разморозке активов, связанных с российским олигархом Дерипаской, чтобы компенсировать убытки австрийского банка Raiffeisen Bank International AG, понесенные из-за уплаты штрафов в РФ. В конечном итоге страна отказалась от этого требования, поскольку не получила достаточной поддержки.



Венгрия также не будет блокировать пакет, поскольку, по словам главы МИД Сийярто, предлагаемые меры не противоречат национальным интересам страны. Словакия также выразила готовность поддержать новый пакет санкций при условии, что в итоговый документ саммита добавят формулировку о необходимости решения проблемы высоких цен на энергоносители в ЕС.