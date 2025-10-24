Ирак запретил "Roblox" из-за опасений за безопасность детей

24 октября 2025, 9:45

Министерство связи Ирака ввело запрет на игровую платформу «Roblox», ссылаясь на риски для безопасности и психо-социального развития детей.

Решение было принято после «всестороннего мониторинга», показавшего наличие потенциальных угроз, включая поведенческие и моральные риски.В ответ компания Roblox Corp выразила несогласие с решением, заявив, что оно основано на «устаревшем понимании платформы», и выразила готовность к диалогу с властями. Ранее в этом году платформа временно ограничила функции чата для арабоязычных пользователей, включая иракских.