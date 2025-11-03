США модернизируют давно заброшенную военно-морскую базу времен холодной войны

3 ноября 2025, 17:45

Агентство Reuters провело расследование и пришло к выводу, что США модернизируют военно-морскую базу Рузвельт Роудс в Пуэрто-Рико, которая была закрыта в 2004 году.

СМИ вело наблюдение за объектом, который до вывода ВМС США был одной из крупнейших американских военно-морских баз.



Согласно снимкам, сделанным журналистами, строительные работы начались 17 сентября, когда бригады приступили к расчистке и замене дорожного покрытия на рулежных дорожках, ведущих к взлетно-посадочной полосе.



Помимо этого, США строят объекты в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и Санта-Круа на Американских Виргинских островах, пишет агентство. Обе территории расположены примерно в 500 милях (немногим более 800 км) от Венесуэлы.



Американские военные чиновники и морские эксперты, с которыми разговаривали журналисты, считают, что это строительство свидетельствует о том, что США ведут подготовку, которая потом позволит им проводить операции на территории Венесуэлы. Или чтобы напугать Николаса Мадуро и его окружение, такое мнение агентству высказал старший научный сотрудник CSIS Кристофер Эрнандес-Рой.