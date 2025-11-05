Мобильный интернет в Украине будет более быстрым и стабильным

Верховная Рада во втором чтении приняла Закон, обновляющий правила в сфере электронных коммуникаций и приближающий их к стандартам ЕС.
Документ ужесточает требования к качеству услуг: теперь скорость мобильного интернета – это официальный показатель, по которому будут контролировать работу операторов.
Пользователи смогут помогать регулятору проверять качество сети.
Закрепляется механизм национального роуминга – связь не исчезнет даже в случае аварий и блэкаута.
