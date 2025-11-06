"Горячие" новинки на Netflix

6 ноября 2025, 11:45

Исторический сериал расскажет о жизни президента Джеймса Гарфилда, прослеживая его путь от бедности до работы на посту лидера страны и трагическую смерть от рук своего сторонника.

Netflix обещает безупречное сочетание политики, криминала и биографии.

Франкенштейн / Frankenstein

Уже знакомая история Мэри Шелли получит новую экранизацию от режиссера и сценариста Гильермо дель Торо. Доктор Виктор Франкенштейн и его ужасный монстр снова появятся на экранах, а главные роли исполнят Оскар Айзек и Джейкоб Элорди.

Премьера: 7 ноября

Рождество с бывшим / A Merry Little Ex-Mas

Девушка Кейт, которая недавно развелась, надеется провести Рождество в покое и в кругу семьи. Но оказывается, что ее бывший супруг Эверетт решил познакомить всех со своей новой девушкой. Все это усложняет планы главной героини.

Премьера: 12 ноября



Миссис Плеймен / Mrs Playmen

В центре сюжета – Аделина Таттило, редактор первого эротического журнала Италии, которую прозвали госпожой Playmen. Женщина стала революционеркой в консервативном Риме 1970-х годов. После развода с мужем Аделина остается один на один с долгами, но не опускает руки.

Премьера: 12 ноября



Зверь во мне / The Beast in Me

Известная писательница Эгги Виггс после смерти маленького сына решает отойти от публичной жизни. Но новая тема для книги находит ее сама. Соседний дом внезапно покупает опасный магнат, которого когда-то подозревали в похищении собственной жены.

Премьера: 15 ноября



Поезд во снах / Train Dreams

Лента расскажет о Роберте Грейньере, лесорубе и железнодорожнике. Он не знает другой жизни, кроме упорной работы: его бросили в детстве, поэтому он должен был работать, чтобы выжить. Роберт создает семью с любимой Глэдис, но и здесь его ждет трагедия.

Премьера: 21 ноября



Очень странные дела 5 сезон / Stranger Things 5

Один из самых популярных фантастических сериалов рассказывает о жутких событиях в городке Хоукинс. Пятый сезон, который станет финальным, выйдет в трех частях: премьера первой состоится 27 ноября, вторая часть выйдет 25 декабря, а третья – 1 января 2026 года.

Премьера: 27 ноября