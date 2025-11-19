19 ноября 2025, 13:15

Британия и США хотят отказаться от ядерного топлива РФ к 2028 г.

Об этом говорится в меморандуме о взаимопонимании относительно соглашения о «технологическом процветании», которое было подписано лидерами двух государств в сентябре.



В документе сказано, что сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики предполагает «обеспечение безопасной и надежной цепочки поставок современного ядерного топлива в обеих странах и достижение полной независимости от российского ядерного топлива к концу 2028 г.». Кроме того, Лондон и Вашингтон намерены укрепить взаимодействие в сфере искусственного интеллекта и квантовых технологий, говорится в документе.

