Об этом говорится в меморандуме о взаимопонимании относительно соглашения о «технологическом процветании», которое было подписано лидерами двух государств в сентябре.
В документе сказано, что сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики предполагает «обеспечение безопасной и надежной цепочки поставок современного ядерного топлива в обеих странах и достижение полной независимости от российского ядерного топлива к концу 2028 г.». Кроме того, Лондон и Вашингтон намерены укрепить взаимодействие в сфере искусственного интеллекта и квантовых технологий, говорится в документе.
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 15:15
ОРРО пропонує суттєві знижки на свою техніку на Black Friday
- Бизнес | Сегодня, 14:45
EDG Group – ексклюзивний дистриб’ютор j5create в Україні
- Технологии | Сегодня, 14:15
Встановлення сонячних електростанцій - юридичні виклики для споживачів
- Связь | Сегодня, 13:45
Нова ера інтелекту з Gemini 3
- Технологии | Сегодня, 13:15
Британия и США хотят отказаться от ядерного топлива РФ к 2028 г.
- Технологии | Сегодня, 12:45
Винищувачі Rafale можуть прибути до України приблизно за три роки
- Технологии | Сегодня, 12:15
Греция совместно с Украиной будет производить морские дроны
- Технологии | Сегодня, 11:45
В Дубае открылся самый высокий отель в мире – Ciel Dubai Marina
- Технологии | Сегодня, 11:15
Испания передаст Украине 40 ракет для систем ПВО IRIS-T
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 10:02
Logitech MX Master 4 - професійна мишка з тактильним зворотним зв’язком
- Обзоры | 16 ноября, 23:10
HMD Pulse Pro - 90Гц дисплей та 50Мп камера для селфі
- Аналитика | 16 ноября, 19:04
Дайджест найцікавішого за тиждень №15: інвертор EcoFlow PowerOcean 6 кВт та собівартість iPhone 17 Pro Max
- Аналитика | 9 ноября, 12:57
Дайджест найцікавішого за тиждень №14: відмінності EcoFlow RIVER і TRAIL та небезпека від іграшок Лабубу
- Аналитика | 2 ноября, 14:59
Дайджест найцікавішого за тиждень №13: передпродажі DELTA 3 Max та реліз ColorOS 16
- Обзоры | 2 ноября, 12:45
EcoFlow RAPID Power Bank 25000мА*год (EF-RAPID25K140W-S-EU) – 170 Вт та "розумний" дисплей
- Фотогалереи | 29 октября, 23:37
У Львові готова перша в Україні школа надрукована на 3D-принтері
- Обзоры | 27 октября, 12:02
Logitech G321 Lightspeed – легка ігрова гарнітура з гарною автономністю та звуком
- Аналитика | 27 октября, 10:01
Дайджест найцікавішого за тиждень №12: нова серія EcoFlow TRAIL та анонс ASUS ProArt P16
Популярные новости
- Бизнес | Вчера, 13:45
Кінець ери: Ford зупинив випуск моделі Focus 4.00
- Гаджеты | Сегодня, 15:15
ОРРО пропонує суттєві знижки на свою техніку на Black Friday 0.00
- Бизнес | Сегодня, 14:45
EDG Group – ексклюзивний дистриб’ютор j5create в Україні 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
Встановлення сонячних електростанцій - юридичні виклики для споживачів 0.00
- Связь | Сегодня, 13:45
Нова ера інтелекту з Gemini 3 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Британия и США хотят отказаться от ядерного топлива РФ к 2028 г. 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Винищувачі Rafale можуть прибути до України приблизно за три роки 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Греция совместно с Украиной будет производить морские дроны 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
В Дубае открылся самый высокий отель в мире – Ciel Dubai Marina 0.00