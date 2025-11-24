Франція передає Київщині 260 сучасних автобусів

24 ноября 2025, 14:15

Частину машин доставлять уже цього року, решта прибуде найближчим часом.

Автобуси оснащені пандусами, камерами, GPS, валідаторами та передані з повним набором запчастин.



«Під час окупації росіяни вкрали та вивезли мінімум 10 шкільних автобусів, ще 34 було знищено чи пошкоджено, а 70 одиниць ми передали на потреби наших військових. Ці цифри — про пряму шкоду, завдану нашим громадам, і водночас про те, наскільки важливою є нинішня підтримка партнерів»,

— зазначив очільник КОВА Микола Калашник.



Новий автопарк допоможе швидше відновити перевезення та повернути мобільність мешканцям області.