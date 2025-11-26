26 ноября 2025, 12:45

В Украине вводят пограничный и таможенный контроль прямо в вагонах поездов

По словам премьера, правительством было принято решение, которое позволит проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда — без длительных остановок на границе.



Такой формат уже работает в отдельных поездах "Интерсити+" на польском направлении. Таможенники и пограничники начинают проводить контроль пассажиров во время движения на подъезде к границе. Теперь планируется постепенно распространить эту практику и на спальные вагоны ночных международных маршрутов.



Этот режим заработает в поездах:



▪️ "Киев — Перемышль";

▪️ "Киев — Хелм".



Ожидается запуск ускоренного контроля в движении в отдельных поездах уже с января, а затем — масштабирование на другие поезда этих направлений.

