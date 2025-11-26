В Украине вводят пограничный и таможенный контроль прямо в вагонах поездов

По словам премьера, правительством было принято решение, которое позволит проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда — без длительных остановок на границе.
Такой формат уже работает в отдельных поездах "Интерсити+" на польском направлении. Таможенники и пограничники начинают проводить контроль пассажиров во время движения на подъезде к границе. Теперь планируется постепенно распространить эту практику и на спальные вагоны ночных международных маршрутов.
Этот режим заработает в поездах:
▪️ "Киев — Перемышль";
▪️ "Киев — Хелм".
Ожидается запуск ускоренного контроля в движении в отдельных поездах уже с января, а затем — масштабирование на другие поезда этих направлений.
