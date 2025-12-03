На Чорнобильській АЕС знайшли грибок, який "харчується" радіацією

3 декабря 2025, 13:15

Вчені вважають, що це відкриття здатне кардинально змінити підходи до захисту і будівництва в космосі.

Вони вивчають грибок Cladosporium sphaerospermum, який завдяки меланіну здатний рости під впливом радіації і частково її поглинати.

На Міжнародній космічній станції його ріст виявився на 20% інтенсивнішим, ніж на Землі.

Такий біологічний щит можна вирощувати прямо в космосі, що робить його більш легкою і дешевою альтернативою традиційним захисним матеріалам.

NASA вже розглядає концепцію «мікоархітектури» — самовідновлюваних міцелієвих конструкцій, які можуть стати основою майбутніх позаземних поселень.