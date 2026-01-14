Крипта в ЄС з 2026 року

З 1 січня 2026 року в Євросоюзі запрацює директива DAC8, яка робить крипторинок повністю прозорим для податкових органів.
Що це означає:
Криптобіржі в ЄС передаватимуть дані користувачів податковим службам
Податкові органи країн ЄС обмінюватимуться цією інформацією автоматично
Анонімність на централізованих біржах фактично зникає
Які дані передаються:
Особисті та податкові дані (KYC, податкове резидентство)
Усі криптооперації та рух коштів
Баланси й обороти рахунків
Кого стосується:
Українців, які є податковими резидентами країн ЄС
Громадянство ролі не відіграє
Важливо:
DAC8 не запроваджує нові податки
Але робить контроль криптодоходів постійним і автоматичним
Дані за 2026 рік подадуть у податкові органи в 2027 році