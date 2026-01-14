Крипта в ЄС з 2026 року

14 января 2026, 10:45

З 1 січня 2026 року в Євросоюзі запрацює директива DAC8, яка робить крипторинок повністю прозорим для податкових органів.

Що це означає:

Криптобіржі в ЄС передаватимуть дані користувачів податковим службам

Податкові органи країн ЄС обмінюватимуться цією інформацією автоматично

Анонімність на централізованих біржах фактично зникає



Які дані передаються:

Особисті та податкові дані (KYC, податкове резидентство)

Усі криптооперації та рух коштів

Баланси й обороти рахунків



Кого стосується:

Українців, які є податковими резидентами країн ЄС

Громадянство ролі не відіграє



Важливо:

DAC8 не запроваджує нові податки

Але робить контроль криптодоходів постійним і автоматичним

Дані за 2026 рік подадуть у податкові органи в 2027 році