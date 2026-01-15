Киев закупил пять мини-ТЭЦ, две из них уже запущены — КГГА

Как рассказал на брифинге и.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, еще на трех электростанциях проводят пусконаладочные работы.
По его словам, две из них планируют запустить в конце февраля.
Общая мощность этих пяти когенерационных установок — 66 МВт. Пантелеев отметил, что это "относительно значительная мощность", но ее недостаточно, чтобы покрыть электропотребление в Киеве зимой. Они используются для питания отдельных объектов критической инфраструктуры.
Пантелеев сообщил, что город продолжает закупать альтернативное оборудование. Поскольку оккупанты атакуют газовую инфраструктуру, Киев купил электростанцию на дизтопливе мощностью 20 МВт. Ее планируют запустить в марте.
Потребление электроэнергии в Киеве в пиковые часы может достигать 1,5 ГВт. В Киеве есть три большие ТЭЦ: ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ, которые находятся под атакой оккупантов. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — самые большие в Украине, их электрическая мощность 700 МВт и 500 МВт соответственно.