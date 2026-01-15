Киев закупил пять мини-ТЭЦ, две из них уже запущены — КГГА

15 января 2026, 10:45

Как рассказал на брифинге и.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, еще на трех электростанциях проводят пусконаладочные работы.



По его словам, две из них планируют запустить в конце февраля.

Общая мощность этих пяти когенерационных установок — 66 МВт. Пантелеев отметил, что это "относительно значительная мощность", но ее недостаточно, чтобы покрыть электропотребление в Киеве зимой. Они используются для питания отдельных объектов критической инфраструктуры.



Пантелеев сообщил, что город продолжает закупать альтернативное оборудование. Поскольку оккупанты атакуют газовую инфраструктуру, Киев купил электростанцию ​​на дизтопливе мощностью 20 МВт. Ее планируют запустить в марте.



Потребление электроэнергии в Киеве в пиковые часы может достигать 1,5 ГВт. В Киеве есть три большие ТЭЦ: ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ, которые находятся под атакой оккупантов. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — самые большие в Украине, их электрическая мощность 700 МВт и 500 МВт соответственно.