Китай хочет построить под посольством в Лондоне тайную комнату для шпионажа

16 января 2026, 10:45

Газета получила нередактированные планы строительства посольства, на которых обнаружила схемы масштабного подземного комплекса из 208 секретных помещений.

Одна из таких комнат будет располагаться вплотную к оптоволоконным кабелям, передающим финансовые данные в лондонский Сити [финансовый центр, где расположены штаб-квартиры банков и страховых компаний].



По этой причине есть опасения, что Пекин может шпионить за информацией, передаваемой через сеть, потенциально получая доступ к государственным и финансовым тайнам.