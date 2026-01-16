Президент Франції нагадав, що Росія вже вдруге застосувала "Орєшнік" проти України, і назвав це "чітким сигналом".
Ми знаходимося в зоні досяжності цих ракет, — сказав він, застерігши, що РФ слід сприймати серйозно.
Макрон звернувся до європейських партнерів, зокрема Британії та Німеччини, із закликом об'єднати зусилля задля створення власних далекобійних потужностей, які б могли конкурувати з "Орєшніком".
Це підвищить наш авторитет та зміцнить наш ядерний потенціал стримування, — зазначив він.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 16:45
Сирия и Турция создают судостроительный завод в порту Тартус
- Технологии | Сегодня, 16:15
NASA впервые в истории провело медицинскую эвакуацию с МКС
- Технологии | Сегодня, 15:45
Макрон закликав Європу створити нові далекобійні ракети у відповідь "Орєшніку"
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Узбекистан задействовал турецкие беспилотники Bayraktar для охраны госграницы
- Бизнес | Сегодня, 14:45
Французские военнослужащие присоединятся к миссии в Гренландии
- Интернет | Сегодня, 14:15
Які послуги можна оформити в "Дії" українцям за кордоном
- Связь | Сегодня, 13:45
В Казахстане призвали ограничить Roblox
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Турция и Германия обсудили вопросы оборонного взаимодействия
- Безопасность | Сегодня, 12:45
Полиция Валенсии проверяет Fortnite и Roblox после гибели ребенка
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 9:06
Verbatim Sync & Charge USB4 - 240 Вт (31847) - USB-C - кабель для потужних пристроїв
- Обзоры | 28 декабря, 18:19
Verbatim GaN 240Вт (32205) – найпотужнішій мобільний адаптер серед тих, що я бачив
- Обзоры | 26 декабря, 11:31
Автономний Інтернет під час блекаутів: живлення роутера та ONU
- Обзоры | 24 декабря, 12:03
Logitech Wave Keys – твоя особливо ергономічна клавіатура
- Обзоры | 17 декабря, 22:06
Kingston Canvas Go! Plus SD – швидкісна карта для фотографів-екстремалів
- Аналитика | 16 декабря, 14:41
Гігабітний інтернет - інвестиція у домашній комфорт та майбутнє
- Аналитика | 14 декабря, 23:53
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: ПУМБ пропонує рішення EcoFlow в оплату частинами
- Аналитика | 8 декабря, 8:55
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: знижки до 50% на продукцію EcoFlow та ракети Р-60 на БПЛА Shahed
- Обзоры | 8 декабря, 0:06
ColorWay CW-PHP01P – дитячий фотоапарат-принтер з МР3 та іграми
Популярные новости
- Интернет | Сегодня, 8:45
Иран впервые применил военное глушение для отключения Starlink 5.00
- Бизнес | Сегодня, 16:45
Сирия и Турция создают судостроительный завод в порту Тартус 0.00
- Технологии | Сегодня, 16:15
NASA впервые в истории провело медицинскую эвакуацию с МКС 0.00
- Технологии | Сегодня, 15:45
Макрон закликав Європу створити нові далекобійні ракети у відповідь "Орєшніку" 0.00
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Узбекистан задействовал турецкие беспилотники Bayraktar для охраны госграницы 0.00
- Бизнес | Сегодня, 14:45
Французские военнослужащие присоединятся к миссии в Гренландии 0.00
- Интернет | Сегодня, 14:15
Які послуги можна оформити в "Дії" українцям за кордоном 0.00
- Связь | Сегодня, 13:45
В Казахстане призвали ограничить Roblox 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Турция и Германия обсудили вопросы оборонного взаимодействия 0.00