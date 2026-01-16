16 января 2026, 15:45

Макрон закликав Європу створити нові далекобійні ракети у відповідь "Орєшніку"

Президент Франції нагадав, що Росія вже вдруге застосувала "Орєшнік" проти України, і назвав це "чітким сигналом".



Ми знаходимося в зоні досяжності цих ракет, — сказав він, застерігши, що РФ слід сприймати серйозно.



Макрон звернувся до європейських партнерів, зокрема Британії та Німеччини, із закликом об'єднати зусилля задля створення власних далекобійних потужностей, які б могли конкурувати з "Орєшніком".



Це підвищить наш авторитет та зміцнить наш ядерний потенціал стримування, — зазначив він.

