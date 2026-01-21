В Иране началось поэтапное восстановление связи и интернета

21 января 2026, 8:45

Государственные СМИ Ирана сообщили, что с минувшей ночи частично восстановлены услугу отправки и получения SMS-сообщений у операторов связи.

В то же время Fars News отмечает, что соответствующие органы страны начали поэтапное восстановление связи и интернета. По информации информагентства, на втором этапе после SMS будет открыт полный доступ к национальному интернету и внутренним мессенджерам, а на финальном - восстановление международного интернета.На фоне этого источники в службах безопасности Исламской республики сообщили, что якобы именно из-за введенных с 8 января ограничений была «значительно прервана связь враждебной зарубежной сети с их внутренними агентами, что серьезно помогло контролировать беспорядки и предотвратить действия террористических ячеек».