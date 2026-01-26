Франція не бере участі в ініціативі PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України, оскільки прагне, щоб європейські країни зосередитися на розвитку власного оборонно-промислового комплексу.
Міністерка-делегат при міністрі збройних сил та у справах ветеранів Франції Еліс Руфо заявила, що її країна допомагає Україні в різних сферах, але не в програмі PURL.
26 января 2026, 16:45
У Франції пояснили, чому не беруть участь у закупівлях зброї США для України
Франція не бере участі в ініціативі PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України, оскільки прагне, щоб європейські країни зосередитися на розвитку власного оборонно-промислового комплексу.
Оцените новость: