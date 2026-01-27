Аномальные погодные условия осложняют движение поездов по всей стране

27 января 2026, 11:45

Выявлено как минимум 10 участков, где поваленные деревья повредили линии электропередач, а также устройства связи и сигнализации.

В связи с этим выведены резервные тепловозы, а на 10 перегонах движение переведено на телефонную связь.



Одно из деревьев также попало в пассажирский вагон поезда №127/128 Запорожье — Львов, однако обошлось без травм среди пассажиров и повреждений самого вагона.



Самая сложная ситуация в Одесской области, где сплошной гололед покрыл линии электропередач; там уже работает спецтехника.



На данный момент самое большое отставание от графика у рейсов:



▪️ №38 Одесса — Ужгород: +7:50

▪️ №78 Одесса — Ковель: +6:00

▪️ №166 Одесса — Черновцы: +5:55

▪️ №12 Одесса — Львов: +5:38

▪️ №106 Одесса — Киев: +5:07