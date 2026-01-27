Германия больше не сможет поставлять Украине Patriot — Писториус

По словам министра обороны Германии, ФРГ уже сделала "непропорционально большой вклад" в передачу систем Patriot Украине, отдав более трети собственных мощностей.
Поэтому дальнейшие поставки невозможны, подчеркнул он.
Борис Писториус призвал западных союзников Украины провести инвентаризацию собственных запасов вооружений, особенно в тех странах, которые еще могут иметь доступные резервы систем ПВО.
Германия передала Украине пять систем Patriot — больше, чем любая друга страна. Она также передает Украине системы ПВО IRIS-T.