Германия больше не сможет поставлять Украине Patriot — Писториус

27 января 2026, 10:45

По словам министра обороны Германии, ФРГ уже сделала "непропорционально большой вклад" в передачу систем Patriot Украине, отдав более трети собственных мощностей.

Поэтому дальнейшие поставки невозможны, подчеркнул он.



Борис Писториус призвал западных союзников Украины провести инвентаризацию собственных запасов вооружений, особенно в тех странах, которые еще могут иметь доступные резервы систем ПВО.



Германия передала Украине пять систем Patriot — больше, чем любая друга страна. Она также передает Украине системы ПВО IRIS-T.