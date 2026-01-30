ГлавнаяНовости
30 января 2026, 9:15

Пять испанских университетов вошли в европейский топ-100

Испания заняла пятое место в Европе по числу вузов в последнем рейтинге QS World University Rankings: Europe 2026.

Но её главная слабость — наука: ни один испанский вуз не входит в топ‑50 по объёму и влиянию исследований. Проблема в хроническом недофинансировании и нехватке грантов. При этом испанские вузы сильны в международной мобильности: страна лидирует по студенческим обменам.

60-е место: Universitat de Barcelona

68-е место: Universitat Autònoma de Barcelona

71-е место: Universidad Autónoma de Madrid

78-е место: Complutense University of Madrid

99-е место: Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)

Лучшим университетом в Европе признан Оксфорд.
