Так выглядит наша планета с расстояния в 70 000 км. Уникальный снимок сделал экипаж миссии NASA «Artemis II».
Астронавты на втором дне полета передали всем привет и рассказали, как увидели Землю со стороны, когда покинули орбиту и ушли дальше в открытое пространство. Более полувека люди не залетали так далеко в космос.
6 апреля 2026, 9:15
NASA выложило первый за почти 55 лет снимок Земли "во весь рост"
