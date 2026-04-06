NASA выложило первый за почти 55 лет снимок Земли "во весь рост"

6 апреля 2026, 9:15

Так выглядит наша планета с расстояния в 70 000 км. Уникальный снимок сделал экипаж миссии NASA «Artemis II».



Астронавты на втором дне полета передали всем привет и рассказали, как увидели Землю со стороны, когда покинули орбиту и ушли дальше в открытое пространство. Более полувека люди не залетали так далеко в космос.