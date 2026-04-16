Китай випробував глибоководний різак для підводних кабелів

16 апреля 2026, 12:15

Китай успішно випробував електрогідростатичний актуатор — компактний глибоководний пристрій, здатний перерізати підводні конструкції на глибині 3500 метрів.

Тест провели під час експедиції на науково-дослідному судні, а державні ЗМІ та вчені вже назвали його «мостом між розробкою й інженерним застосуванням», що прямо вказує на готовність до швидкого розгортання технології.



Офіційно пристрій призначений для ремонту та будівництва глибоководних нафтогазових трубопроводів, але, думаю, слід зазначити, що саме по дну океану прокладено кабелі, які несуть понад 95% міжнародного інтернет-трафіку, включно з банківськими транзакціями, хмарними сервісами та військовими комунікаціями, які в разі пошкодження, неможливо оперативно відремонтувати.