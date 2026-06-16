Україна з початку 2026 року ввела в експлуатацію 50 нових типів НРК

16 июня 2026, 16:15

Це рівно стільки ж, скільки за весь 2025 рік.

З січня НРК виконали понад 50 000 логістичних та евакуаційних місій, а у травні інтенсивність їх використання зросла вдвічі порівняно з січнем (у січні було 7 тисяч, у березні 9 тисяч, у травні стало більше 14 тисяч).



Планується забезпечити щонайменше 50 тисяч роботизованих комплексів у 2026 році.



Наземні роботизовані платформи активно застосовують для доставки вантажів, евакуації поранених і бойових завдань, що дозволяє суттєво зберігати життя українських військових.