Україна з початку 2026 року ввела в експлуатацію 50 нових типів НРК

Це рівно стільки ж, скільки за весь 2025 рік.
З січня НРК виконали понад 50 000 логістичних та евакуаційних місій, а у травні інтенсивність їх використання зросла вдвічі порівняно з січнем (у січні було 7 тисяч, у березні 9 тисяч, у травні стало більше 14 тисяч).
Планується забезпечити щонайменше 50 тисяч роботизованих комплексів у 2026 році.
Наземні роботизовані платформи активно застосовують для доставки вантажів, евакуації поранених і бойових завдань, що дозволяє суттєво зберігати життя українських військових.