Чому Росія змінює саму філософію РЕБ проти дронів

22 июня 2026, 12:45

Заступниця директора з розвитку бізнесу НДІ «Вектор» (входить у холдинг «Росел» держкорпорації «Ростех») Наталія Котляр зазначила, що ключова зміна останнього року — акцент на широкосмугові придушувачі, які ставлять «шумовий килим» на максимальній кількості частот.



Паралельно холдинг просуває й протилежний за принципом клас систем — «Солярис-НС» і «Віка» — точкового, а не загороджувального впливу.

По суті, тут не одна новинка, а зіткнення двох конкуруючих філософій РЕБ, і обидві — вимушена відповідь на одну й ту саму проблему: противник почав використовувати складні канали зв'язку з псевдовипадковою перебудовою робочої частоти (ППРЧ), що робить статичне глушіння на фіксованій частоті малоефективним.Перший підхід — «залити шумом усе» — грубий, але надійний проти ППРЧ-стрибків; другий — «знайти і вдарити точно» — економніший і не виводить з ладу власну інфраструктуру, але потребує суттєво складнішої електроніки розпізнавання сигналу в реальному часі.Технічно «Солярис-НС» — це не новий виріб з нуля, а модернізована версія, яка об'єднує функціонал двох попередніх виробів — «Солярис-О» для виявлення БпЛА і відповідного придушувача. Коли один із передавачів вмикає режим прицільної перешкоди в момент виявлення об'єкта, решта переходять у режим загороджувальної перешкоди, щоб не дати безпілотнику «стрибнути» по частотах і вийти із зони блокування — тобто система гібридна: точковий удар підкріплений загороджувальним «страхувальним» контуром навколо нього.Кілька комплексів можуть об'єднуватися в кластер для кругової оборони об'єкта, а робота виробу не заважає функціонуванню стороннього обладнання, яке використовує радіоефір — це і є головна заявлена перевага над класичним «килимовим» глушінням. «Віка», своєю чергою, здатна переривати канали зв'язку навігаційних систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo та BeiDou по колу.Сам факт, що в одному інтерв'ю представник «Росела» одночасно хвалить і широкосмугове «килимове» глушіння, і точкові системи, — показовий: ринок РЕБ зміщується у бік «розумного» виявлення й протидії, а головні прориви пов'язані зі збільшенням потужності й підвищенням інтелекту систем, але жоден підхід поки не закрив проблему повністю.