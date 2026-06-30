"Пожежний" дрон з бойовою частиною 5 кг і пусковою на 18 залпів - JL-15

30 июня 2026, 13:45

Китайський JL-15 позиціонується як засіб пожежогасіння у важкодоступних районах. Заявлені характеристики:



розмах крила 1,7 м

злітна маса 10 кг

корисне навантаження 15 кг

дальність керування 40 км

крейсерська швидкість 35 м/с (126 км/год)

швидкість пікірування 61,2 м/с

тривалість польоту 50 хвилин

комбінована ГСН у видимому та ІЧ-діапазонах.

Пускова установка — на 18 залпів. Може застосовуватися у складі рою.



Перш ніж аналізувати — один арифметичний факт. Бойова частина масою 5 кг із комбінованою оптико-тепловізійною ГСН, дальністю 40 км і швидкістю пікірування 220 км/год — це не параметри пожежного обладнання. Це параметри барражуючого боєприпасу тактичного рівня. Для порівняння: іранський «Шахед-136» несе БЧ 40–50 кг, але не має активної ГСН кінцевого наведення — JL-15 за точністю ураження потенційно перевищує значно більшу і дорожчу платформу. Пускова установка на 18 залпів остаточно знімає питання про «цивільне» призначення: для пожежогасіння залпова стрільба роєм із 18 машин не потрібна.



Технічно JL-15 вписується в добре задокументовану китайську номенклатуру малих барражуючих боєприпасів. Станом на 2026 рік Китай має одну з найширших лінійок барражуючих боєприпасів у світі: CH-901, WS-43, CM-501X/XA, ASN-301, CH-817, ZT-25, ZT-180, FL-60A та інші. JL-15 займає нішу легкого складаного боєприпасу для залпового пуску з компактної установки — тобто він орієнтований не на стратегічні удари, а на тактичний рівень: ураження техніки, польових позицій, командних пунктів у радіусі 40 км від пускової групи. 50 хвилин тривалості польоту при ІЧ-наведенні дозволяють шукати цілі після пуску — це вже не «вистрілив і забув», а повноцінне барражування.



Але найважливіший аспект тут навіть не технічний, а маркетинговий і регуляторний. Позиціонування як «пожежного» засобу вирішує одразу кілька проблем для Китаю як експортера. Барражуючі боєприпаси підпадають під обмеження в рамках Режиму контролю ракетних технологій (РКРТ) і двосторонніх угод про нерозповсюдження. «Засіб пожежогасіння» з тими самими характеристиками — юридично інший продукт.