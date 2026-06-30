Logitech представила професійний презентер Spotlight 2 із тактильним відгуком

30 июня 2026, 9:59

Компанія Logitech випустила Spotlight 2 – нове покоління преміального презентера.

Пристрій отримав тактильний відгук, цифрові інструменти для виділення деталей на слайдах, налаштування через додаток Logi Options+, а також функцію підконтрольного дихання.

«Незалежно від того, чи людина виступає щодня, чи вперше виходить на сцену, хвилювання – це природно, – зазначив Джозеф Мінгорі, віцепрезидент і генеральний менеджер Logitech. – Spotlight 2 створений, щоб стати надійною опорою в такі моменти. Поєднання тактильних функцій, які допомагають спікеру почуватись упевненіше, із цифровими можливостями, що утримують увагу аудиторії, дозволяє вивести презентації на новий рівень».

Головні можливості Spotlight 2

Тактильний відгук. Натискання кнопки виділення активує тактильні вібрації, підтверджуючи виконану дію — так ви можете бути впевнені, що презентація пройде саме так, як задумано.

Підконтрольне дихання. Дихальна вправа на основі тактильного відгуку, доступна в додатку Logi Options+, допоможе зосередитися та набути впевненості перед презентацією.

Інтуїтивне керування. Конструкція презентера дає змогу користуватися ним навпомацки. Кнопки легко знаходити на дотик, не відволікаючись від аудиторії, а оновлений дизайн забезпечує надійніше утримання в руці.

Інструменти для виділення контенту. Окрім лазерного вказівника Class 1, Spotlight 2 підтримує цифровий покажчик та чотири режими роботи зі слайдами: Spotlight, Magnify, Squarelight і Annotation. Це дозволяє утримувати увагу аудиторії на ключових деталях як під час офлайн, так і під час гібридних презентацій.

Персоналізація. Через додаток Logi Options+ можна налаштувати кнопку Action Button для швидкого запуску потрібних команд – наприклад, старту презентації, затемнення екрана або вимкнення звуку.

Технічні характеристики

● підключення через Bluetooth® або комплектний приймач Logi Bolt USB-C;

● радіус бездротового зв'язку – до 30 метрів;

● до трьох місяців роботи від повного заряду;

● одна хвилина заряджання забезпечує до трьох годин роботи;

● сумісність із PowerPoint, Google Slides та Keynote на Windows і macOS.

Spotlight 2 розроблений з увагою до екологічного впливу. Алюмінієвий корпус виготовлений із використанням відновлюваної енергії, а пластикові елементи містять 43% переробленого пластику (для моделей Graphite, Sand, Light Lilac і Black). Упакування виготовлене з паперу, сертифікованого FSC.

Пульт в Україні доступний у кольорах графіт та світло-бузковий.