10 июля 2026, 12:15

Детонація у Вишневому сталася на об’єкті "Укроборонпрому", — "РБК"

За словами ексспівробітника СБУ, близько 4 місяців тому поруч уже було влучання, однак належних висновків після цього нібито не зробили.

