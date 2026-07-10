Детонація у Вишневому сталася на об’єкті "Укроборонпрому", — "РБК"

За словами ексспівробітника СБУ, близько 4 місяців тому поруч уже було влучання, однак належних висновків після цього нібито не зробили.
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