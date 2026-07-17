17 июля 2026, 9:45

Великобритания выделит €300 млн на поставку Украине шведских истребителей Gripen

Об этом объявил премьер Кир Стармер на пресс-конференции в Киеве.



Выделенные €300 млн позволят сформировать к 2029 году эскадрилью из 16 истребителей Gripen E. Пакет также включает подготовку пилотов и инженеров, тренажеры, запчасти и другое оборудование.



Кроме того, по данным Bloomberg, Великобритания впервые почти за 50 лет начала разработку собственной баллистической ракеты, которую планируют поставлять Украине.



Ракета в рамках программы Nightfall будет иметь дальность до 500 км, боевую часть массой 200 кг и стоимость около $1 млн. Испытания ожидаются в течение года, а первые поставки – в конце 2027 года.

