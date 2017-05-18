Как заставить деньги работать на трейдера

18 мая 2017, 13:40

Наверняка, каждый слышал фразу какого-нибудь успешного финансиста или бизнесмена о том, что деньги должны работать на нас. Но как обычному человеку, не имеющему в кармане лишнего миллиона долларов, применить к себе данную истину? В нашей статье мы дадим ответ на данный вопрос и, если у вас возникнет желание, вы в скором времени сможете действительно взять себе на вооружение целую армию денег.

Пожалуй, единственным местом, где любой новичок без внушительного начального капитала может быстро заработать крупную сумму денег, является рынок Форекс. Но для того, чтобы с самой первой сделки не разочароваться в этой торговой площадке, важно перед началом работы освоить науку управления капиталом и рисками, уделить внимание психологии трейдинга. Лишь серьезный багаж знаний и опыта способен вам помочь построить карьерную лестницу и успешно по ней взбираться вверх.

Осознав простые истины и попробовав торговлю на платформе metatrader 4 с реальными деньгами, трейдер начинает осознавать, что, вложив в свой депозит всего 100$, он ни при каком раскладе не сможет зарабатывать по пять тысяч каждый месяц.

Если вы намерены зарабатывать по тысяче долларов в месяц, на вашем депозите должно быть не менее двадцати тысяч. Понятно, что такие деньги имеются далеко не у всех участников рынка Форекс, а даже, если кто-то и располагает подобной суммой, вряд ли он решится ее вкладывать в сферу, где пока еще не является профессионалом и имеет пробелы по многим аспектам.

Именно на этом этапе большинство игроков и начинает допускать типичные ошибки, пытаясь разгонять депозит, повышая риски, становясь управляющим ПАММ-счета и так далее. Использовать данные инструменты могут лишь опытные профессионалы, которые смогли достичь определенных высот в форекс-трейдинге.

Решение задачи кроется в вашем же отношении к торговому процессу. Не стоит гнаться за баснословными суммами, о которых вам рассказывала реклама. Не забывайте, что даже десять долларов, заработанных от инвестиций в ПАММ-счет, уже стали реализации той идеи о работе ваших денег на вас же. Далеко не все нынешние миллионеры начинали зарабатывать на инвестициях, вкладывая при этом крупные суммы. Нет, большинство из них начинало с мелких и минимальных вложений. Но постепенно небольшой снежок превращался в снежный ком, который все быстрее двигался к намеченной цели.

Рынок Форекс вполне подходит под эту метафору, и никто не будет препятствовать вам зарабатывать на инвестициях, если вы просто начнете часть своей зарплаты вкладывать в свой инвестиционный портфель в ПАММ-сервисе. Кроме этого, вы можете вести и самостоятельную торговлю, которая, пускай, и сопряжена с большими рисками, но при этом сулит большую доходность при грамотном управлении деньгами, рисками и соблюдении дисциплины.

Небольшую прибыль, полученную от подобной торговли или инвестиций, вы можете в последующем вложить в свой центовый счет, где опробовать новые стратегии с более высокими рисками. Можно отдать часть денег в распоряжение автоматизированной торговой системы. В общем, всячески пытайтесь диверсифицировать риски и тогда ваш "снежный ком" будет встречать на своем пути все меньше преград, вырастая все быстрее и быстрее. При этом, помните каждый раз, что, вкладывая деньги в рынок форекс, вы заставляете их работать на себя, то есть, даже не располагая огромным капиталом, вы воплощаете в жизнь ту мечту, которая еще совсем недавно казалась вам недосягаемой.

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы сделать одно важное замечание – на первых порах не имеет большого значения, какой денежный эквивалент находится у вас в распоряжении. Куда более важным является тот факт, что суммарный баланс на вашем счету идет в рост. Это значит, что вы выбрали верный путь и останется лишь набраться терпения, чтобы достичь своей намеченной цели.