Motorola объявила челлендж "Transform the Smartphone" для разработчиков в Европе

Motorola Mobility предлагает сломать представление о возможностях смартфонов и представить свои идеи стартапам, разработчикам и изобретателям на выставке Viva Technology 2017.
Известная как одно из популярных мест встречи разработчиков и стартаперов, международная инновационная выставка Viva Technology традиционно состоится в Париже 15-17 июня 2017 года. Сюда приезжают тысячи ярких предпринимателей, инвесторов, девелоперов и лидеров общественного мнения. VivaTech предоставляет платформу для участников из более чем 200 стран, где они вдохновляются идеями, находят новые знакомства и получают шанс для развития своего бизнеса. В этом году на выставке ожидается более 50 000 посетителей.
В рамках VivaTech 2017 года Motorola решила расширить границы своего челленджа для разработчиков «Transform the Smartphone». Задача переосмыслить ограниченные представления о смартфоне дает возможность участникам продемонстрировать свои творческие способности и, используя свои знания, обогатить видение вселенной Moto Mod.
Участники челленджа получат возможность представить свои проекты для Moto Mod на краудфандинговой платформе IndieGogo. Таким образом владельцы смартфонов Moto Z смогут профинансировать проекты, которые заинтересуют их больше всего, а также стать первыми, кто получит новые модули, когда они выйдут на рынок.
Моtо Modы легко присоединяются к любому смартфону линейки Moto Z. Они идеально подходят и быстро трансформируют смартфон, предоставляя владельцу неограниченные возможности. Концепция Moto Mod проста: они могут воплощать любые функции, которые только могут прийти в голову. Это может быть проектор, мощный динамик или даже измеритель артериального давления – возможности безграничны.
Челлендж «Transform the Smartphone» дает возможность разработчикам, изобретателям и стартапам сделать свой вклад в создание нового поколения Моtо Mod. Motorola стремится использовать творческий потенциал, чтобы дать смартфонам возможности, которые никогда еще не были воплощены, и добавить их к постоянно растущему списку Моtо Mod.
Онлайн-заявку для участия в челлендже можно подать до 25 мая 2017 года. Имена кандидатов для питчинга будут известны 5 июня, а жюри VivaTech выберет пять лучших питчей. Каждая команд получит Moto Z и девелоперский наборы для Моtо Modов, чтобы создать свой прототип и начать краудфандинговую кампанию в IndieGogo. Финалист представит свою разработку Moto Mod в штаб-квартире Motorola Mobility в Чикаго. После этого команда сможет рассматриваться в качестве участника всемирной программы ускоренного развития для разработчиков.
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