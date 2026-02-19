Испанские врачи предупреждают об опасном челлендже с парацетамолом

19 февраля 2026, 16:53

Медики из госпиталя Materno Infantil в Малаге бьют тревогу: среди подростков набирает популярность идиотский челлендж: принять высокую дозу парацетамола, чтобы попасть в больницу.

Врачи напоминают: большие дозы парацетамола токсичны и могут привести к острой печеночной недостаточности и даже смерти.В регионе уже госпитализированы несколько пострадавших в возрасте от 11 до 14 лет с тяжелой интоксикацией. Медики призывают родителей срочно объяснить детям, что «лекарства — не игрушка», внимательно следить за их поведением и немедленно вызывать скорую при рвоте, боли в животе или сильной сонливости.