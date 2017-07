IBM хочет вывести Watson for Oncology на рынок Китая

16 июля 2017, 9:45

IBM объявила, что компания Baheal Pharmaceutical Group расширяет охват Watson for Oncology на всю территорию Китая.

Это стало возможно благодаря достигнутому долголетнему соглашению о сотрудничестве с IBM. В качестве основного бизнеса-партнера по решению Watson for Oncology в Китае Baheal не только ускорит процесс внедрения когнитивных технологий для лечения пациентов, но и будет способствовать распространению Watson for Genomics и будущих инновационных решений подразделения Watson Health в Китае.



Baheal обладает успешным опытом сотрудничества с больницами, работая на сегодняшний день с более 12 тыс. китайских клиник. Компания уже внедрила решение Watson for Oncology в партнерской больнице Института Циндао и городской клинике Циндао. Решение уже применили при лечении более 350 пациентов.



Подразделение IBM Watson Health активно заключает партнерские соглашения с такими организациями сферы здравоохранения и технологического сообщества Китая, как Baheal. IBM планирует создать экосистему, которая поможет внедрить машинное обучение в рабочие процессы клиник и будет полезна как докторам, так и пациентам. При этом система будет соответствовать местному законодательству, включая требования к конфиденциальности данных и безопасности.



"Онкологи в Китае не могут уделить много времени каждому пациенту. Внедряя Watson for Oncology в сети партнерских клиник, мы стремимся помочь врачам посвятить больше времени на выбор оптимального способа лечения пациентов, – сказал Ганг Фу, председатель группы компаний Baheal. – Watson for Oncology дополнит обширную цифровую медицинскую программу, которую Baheal уже внедрила с целью повышения эффективности и качества системы здравоохранения в Китае".



Ежегодно в Китае диагностируют рак у 4,3 млн человек, а 2,8 млн пациентов умирают, что составляет четверть общего количества смертей в мире от этой болезни и одну пятую общего количества смертей в Китае. Несмотря на то, что резкое увеличение объема медицинских данных привело к сложностям в их обработке, оно одновременно создало возможности для улучшения качества лечения. В настоящее время ежегодно публикуется около 50 тыс. научных работ на тему онкологии, а к 2020 г. количество медицинской информации будет удваиваться каждые 73 дня. Это превзойдет тот объем медицинских данных, который человек сможет эффективно обработать.

"Мы гордимся сотрудничеством в области когнитивных технологий с группой компаний Baheal, одним из лидеров индустрии здравоохранения в Китае, – сказала Дебора ДиСанцо, руководитель IBM Watson Health. – Сообщества во всем мире все больше нуждаются в инструментах, которые смогут повысить эффективность лечения и откроют доступ ко всей доступной и важной информации о раке. Watson for Oncology обеспечит обоснованный подход к выбору лечения и позволит врачам уделять больше времени своим пациентам".



Watson for Oncology – это когнитивная платформа, разработанная в Мемориальном онкологическом центре им. Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке и предоставляющая онкологам методы лечения доказательной медицины. Программа отбирает индивидуальные методы лечения, масштабирует доступ к онкологической экспертизе и анализирует крупные объемы медицинской литературы, обрабатывая данные более 300 медицинских научных журналов, 200 учебников и почти 15 млн страниц текста. Watson также ранжирует опции лечения, привязывая их к независимым исследованиям и клиническим рекомендациям. Ее способность к машинному обучению означает, что она постоянно изучает информацию, получая с течением времени новую ценность и знания. Watson for Oncology сейчас учится помогать врачам разрабатывать планы лечения для пациентов со следующими диагнозами: рак груди, рак легких, рак толстой и прямой кишки, рак шейного отдела пищевода, рак яичников, рак желудка и рак предстательной железы.