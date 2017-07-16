16 июля 2017, 9:45

IBM хочет вывести Watson for Oncology на рынок Китая

IBM объявила, что компания Baheal Pharmaceutical Group расширяет охват Watson for Oncology на всю территорию Китая.

Это стало возможно благодаря достигнутому долголетнему соглашению о сотрудничестве с IBM. В качестве основного бизнеса-партнера по решению Watson for Oncology в Китае Baheal не только ускорит процесс внедрения когнитивных технологий для лечения пациентов, но и будет способствовать распространению Watson for Genomics и будущих инновационных решений подразделения Watson Health в Китае.

Baheal обладает успешным опытом сотрудничества с больницами, работая на сегодняшний день с более 12 тыс. китайских клиник. Компания уже внедрила решение Watson for Oncology в партнерской больнице Института Циндао и городской клинике Циндао. Решение уже применили при лечении более 350 пациентов.

Подразделение IBM Watson Health активно заключает партнерские соглашения с такими организациями сферы здравоохранения и технологического сообщества Китая, как Baheal. IBM планирует создать экосистему, которая поможет внедрить машинное обучение в рабочие процессы клиник и будет полезна как докторам, так и пациентам. При этом система будет соответствовать местному законодательству, включая требования к конфиденциальности данных и безопасности.

"Онкологи в Китае не могут уделить много времени каждому пациенту. Внедряя Watson for Oncology в сети партнерских клиник, мы стремимся помочь врачам посвятить больше времени на выбор оптимального способа лечения пациентов, – сказал Ганг Фу, председатель группы компаний Baheal. – Watson for Oncology дополнит обширную цифровую медицинскую программу, которую Baheal уже внедрила с целью повышения эффективности и качества системы здравоохранения в Китае".

Ежегодно в Китае диагностируют рак у 4,3 млн человек, а 2,8 млн пациентов умирают, что составляет четверть общего количества смертей в мире от этой болезни и одну пятую общего количества смертей в Китае. Несмотря на то, что резкое увеличение объема медицинских данных привело к сложностям в их обработке, оно одновременно создало возможности для улучшения качества лечения. В настоящее время ежегодно публикуется около 50 тыс. научных работ на тему онкологии, а к 2020 г. количество медицинской информации будет удваиваться каждые 73 дня. Это превзойдет тот объем медицинских данных, который человек сможет эффективно обработать.

"Мы гордимся сотрудничеством в области когнитивных технологий с группой компаний Baheal, одним из лидеров индустрии здравоохранения в Китае, – сказала Дебора ДиСанцо, руководитель IBM Watson Health. – Сообщества во всем мире все больше нуждаются в инструментах, которые смогут повысить эффективность лечения и откроют доступ ко всей доступной и важной информации о раке. Watson for Oncology обеспечит обоснованный подход к выбору лечения и позволит врачам уделять больше времени своим пациентам".

Watson for Oncology – это когнитивная платформа, разработанная в Мемориальном онкологическом центре им. Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке и предоставляющая онкологам методы лечения доказательной медицины. Программа отбирает индивидуальные методы лечения, масштабирует доступ к онкологической экспертизе и анализирует крупные объемы медицинской литературы, обрабатывая данные более 300 медицинских научных журналов, 200 учебников и почти 15 млн страниц текста. Watson также ранжирует опции лечения, привязывая их к независимым исследованиям и клиническим рекомендациям. Ее способность к машинному обучению означает, что она постоянно изучает информацию, получая с течением времени новую ценность и знания. Watson for Oncology сейчас учится помогать врачам разрабатывать планы лечения для пациентов со следующими диагнозами: рак груди, рак легких, рак толстой и прямой кишки, рак шейного отдела пищевода, рак яичников, рак желудка и рак предстательной железы.


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