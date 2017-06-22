Киевстар рассказал о принципах Lean на ITEM-2017

22 июня 2017, 12:45

Киевстар выступил генеральным телеком-партнером ITEM ‒ одной из крупнейших в Украине конференций по разработке IT-продуктов и развитии IT-бизнеса.

Илья Польшаков, директор по трансформации Киевстар, представил участникам рекомендации по внедрению Lean – культуры совершенных процессов.

В этом году конференция ITEM состоялась в пятый раз. В течение двух дней прозвучали 50 выступлений, состоялись 5 воркшопов, а также прошел специальный продуктовый поток. В этом году свои доклады представили спикеры из США, Великобритании, Чехии, Бельгии, Люксембурга, Франции, Кипра, ключевые фигуры IT в Украине, представители IT Dnipro Community и Агентства по развитию Днепра. Более 600 участников обсуждали продуктовую разработку, особенности оценки задач для клиентов, чат-ботов как закрепившийся тренд новых сервисных коммуникаций.

Одним из спикеров ITEM стал директор по трансформации компании «Киевстар» Илья Польшаков. Он рассказал об опыте внедрение Lean в сервисных компаниях на примере национального телеком-оператора. Также участники конференции смогли протестировать инновационные проекты – Kyivstar Reality и виртуальный тур «Украина 360».

«Lean – это культура постоянного операционного совершенствования компании. Это непрерывная работа над устранением потерь и повышением эффективности. Это личное отношение каждого сотрудника к тому, насколько эффективно он выполняет свои функции и как процессы на его рабочем месте приносят дополнительную ценность клиентам. Для того чтобы достичь максимальной операционной эффективности, необходимо совершенствовать все процессы не только с точки зрения компании, но и с точки зрения клиента», – говорит Илья Польшаков.

Основной целью конференции этого года стало создание комфортной площадки для IT-специалистов со всего мира, где можно обменяться полезными контактами, получить новые знания и практический опыт.

«Ежегодно ITEM собирает IT-специалистов из разных стран. Организовывать конференцию такого масштаба в Днепре – это вызов себе и обстоятельствам, но благодаря поддержке наших партнеров, в том числе телеком-оператору Киевстар, мы смогли провести мероприятие на очень высоком уровне. Также мы благодарны компании «Киевстар» за качественное интернет-покрытие – это было очень важно для наших гостей. Кроме того, участники ITEM высоко оценили доклад Ильи Польшакова. Изучить опыт крупной корпорации – это всегда интересно и полезно», – говорит Анна Ижевская, директор и сооснователь конференции ITEM.



