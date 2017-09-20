20 сентября 2017, 13:15

Ужесточение регулирования криптовалют в Китае не способно привести к обвалу

Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер»



Китайские власти уже достаточно длительное время ведут курс на ужесточение регулирования рынка криптовалют. Недавно Народный банк Китая объявил незаконным практику ICO и также пообещал в сотрудничестве с регулятором в области связи работать над закрытием криптовалютных бирж и обменных сервисов. На этих новостях занимающий 48,3% рынка биткоин снизился с исторических максимумов в $4900 до $2950.



На мой взгляд, ужесточение регулирования криптовалют в КНР не способно привести к падению рынка даже в среднесрочной перспективе, а нынешний отскок котировок после распродаж закономерен и является долгосрочной тенденцией. Котировки биткоина уже через несколько недель вполне могут вернуться на прежний уровень, подогреваемые ростом спроса на криптовалюты.



Рынок криптовалют по определению не поддается регулированию, но, вероятно, его развитие в отдельной стране можно замедлить, закрыв местные сервисы, предоставляющие доступ к онлайн кошелькам. Согласно опубликованному Кембриджским университетом в сотрудничестве с Visa исследованию глобального рынка криптовалют «Global Cryptocurrency Benchmarking Study», в КНР размещено лишь 8% провайдеров криптокошельков. Их закрытие будет чувствительным для их локальных клиентов, но не будет критичным для глобального рынка. Конечно, важным драйвером падения котировок криптовалют стали ожидания запрета майнинга, поскольку в Китае на текущий момент сосредоточены майнинговые мощности, составляющие около 50% от общемировых. Тем не менее алгоритмы большинства криптовалют позволяют гибко подстраиваться под майнинговые мощности, поэтому этот фактор тоже не стоит считать негативным в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

