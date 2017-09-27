Киевстар и Киевтранспарксервис подписали Меморандум о сотрудничестве

27 сентября 2017, 9:15

Национальный телеком-оператор «Киевстар» и муниципальная компания «Киевтранспарксервис» подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируют внедрять инновационные услуги для автомобилистов.

Так, абоненты Киевстар в ближайшее время смогут платить за парковку в городе с помощью СМС.

Благодаря новой услуге владельцы автотранспорта смогут платить за парковку максимально быстро и удобно. Чтобы воспользоваться услугой, абоненту достаточно будет отправить СМС-запрос со своего телефона на выделенный номер. Плата за парковку снимется с мобильного счета абонента.



Важно, что воспользоваться услугой смогут не только владельцы смартфонов, но и обладатели любых моделей телефонов, ведь для этого не нужно загружать никакие приложения, проходить авторизацию и тому подобное.



Леся Запорожец, начальник отдела по развитию услуг мобильной коммерции Киевстар: «СМС-парковка уже давно действует в европейских странах. В частности, в странах Скандинавии почти 80% расчетов за этот сервис осуществляется с помощью СМС. Мы рады, что Украина быстро перенимает лучший мировой опыт и абоненты Киевстар смогут воспользоваться этой возможностью».



Услуга станет доступна абонентам Киевстар в ближайшее время. После запуска проекта в столице эта инновационная возможность будет предложена в других крупных городах Украины, где также остро стоит вопрос с парковкой частного автотранспорта.



Совместно с городскими и областными государственными администрациями Киевстар продолжает работать над инновационными услугами, делающими жизнь в современных мегаполисах более комфортной для граждан. Так, компания уже реализовала для Киевсовета проект по оптимизации маршрутов наземного транспорта, а для Одесской областной государственной администрации на основе данных мобильной сети был проведен анализ миграции населения в туристический сезон.

