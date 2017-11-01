Форекс тестер – программный тренажер для участников финансового рынка

1 ноября 2017, 15:07

Возможности Форекс привлекают все большее количество трейдеров к работе на международном финансовом рынке.

Круглосуточный оборот миллионных денежных активов открывает перед пользователями уникальную перспективу зарабатывать деньги с минимальным вложением собственных средств. Но для заключения успешных сделок необходимо приобрести практический опыт торговли, изучить принципы построения графиков, научиться анализировать и моделировать рыночные ситуации. На помощь начинающим трейдерам приходит мощное программное обеспечение. Форекс тестер – один из наиболее полезных программных продуктов для тестирования стратегий в реальных рыночных условиях.



Назначение тестера торговых систем

Хаотичная торговля, построенная исключительно на интуиции трейдера, никогда не сможет приносить прибыль в долгосрочной перспективе. Успешные участники рынка Форекс используют в работе надежные и проверенные торговые стратегии, в основу которых заложены понятия математической теории вероятностей и фундаментального анализа. Форекс тестер – программа-помощник, возможности которой позволяют решить ряд важных задач:

Тестирование и улучшение собственных торговых стратегий.

Психологическая адаптация трейдера к переменчивому рынку.

Получение на практике опыта заключения сделок купли/продажи.

Отображение эффективности (прибыль-убыток) торговых систем.

Ведение журнала операций, экспорт статистической информации.

Прикрепление скриншотов графических объектов, индикаторов.

Форекс тестер помогает трейдеру проверять экономическую эффективность различных стратегий. Когда тестирование дает положительный результат, можно доверять полученным данным и применять торговую систему для заключения сделок на реальные денежные средства. Если ожидаемая прибыль, по мнению трейдера, недостаточно высока, можно изменять параметры настройки Форекс тестера и проводить повторные проверки. На основе нескольких тестов трейдер сможет выбрать наиболее прибыльную стратегию торгов.



Преимущества и особенности тестера

Скачать программу тестирования, как и платформу metatrader 5 download deutsch, можно на специализированном ресурсе. Программа тестера должна иметь лицензионный ключ в целях безопасности. Существует большой выбор Форекс тестеров, причем каждая программа показывает высокую точность результатов тестирования. Основные преимущества Форекс тестера для трейдера:

Разработка и оценка торговых систем.

Высокая достоверность результатов.

Внесение изменений в настройки тестера.

Получение доступа к истории сделок и котировок.

Создание собственных торговых сигналов.

Опция работы в автоматическом режиме.



Разработчики программного обеспечения постоянно усовершенствуют возможности тестеров, чтобы пользователи могли проверять торговые стратеги при различных начальных параметрах, корректировать настройки, моделировать изменения котировок и движения тренда. По своей сути программа Форекс тестер – это запись финансовых операций, которую можно "перемотать" обратно и исправить совершенную ошибку.



При высоком проценте доходности торговой стратегии имеет смысл реализовать возможности системы на практике. Каждая стратегия – четкий алгоритм, которому нужно следовать при работе на Форекс. Чтобы проверить эффективность торговой системы, и нужны тестеры Форекс.