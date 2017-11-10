ERGO представила линейку компактных кухонных электроплит

10 ноября 2017, 10:45

ТМ ERGO начала выпуск современных высокотехнологичных электрических плит, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными нагревательными поверхностями для кухни.

Все новинки от ERGO имеют привлекательный и современный дизайн, который прекрасно впишется в любой интерьер. Электрические плиты ERGO оснащены одной конфоркой, которая размещена в легком и компактном корпусе, поэтому такая печь отлично подходит для использования в смарт-квартирах, на дачах, в летних приусадебных домиках и базах отдыха и т.д..



Современные технологии позволили сделать плиты ERGO максимально энергоэффективными. Мгновенный нагрев обеспечивает приготовление пищи сразу после включения, что экономит как время, так и деньги. Широкий диапазон регулировки температуры позволяет готовить любые блюда в посуде любого размера.

Печки от бренда ERGO чрезвычайно просты в управлении. Каждая плита имеет встроенный цифровой дисплей, на котором отображается вся важная информация о работе прибора. Система автоматического отключения и система защиты от перегрева гарантируют удобство и максимальную безопасность в использовании. Таймер автоматического отключения подаст сигнал об окончании приготовления пищи.