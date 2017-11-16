Выпускники Big Data School 2.0 от Киевстар будут работать над новыми продуктами

20 наиболее перспективных студентов из 1712 кандидатов бесплатно прошли десятидневный интенсив по машинному обучению и анализу больших данных у лучших менторов-экспертов в области Big Data.
Киевстар сегодня является лидером в сегменте создания продуктов на основе больших данных для бизнес-клиентов. Они обращаются к крупнейшему телеком-оператору Украины за анализом на базе машинного обучения и анонимизированных данных его 26,4 млн абонентов. Так определяются, например, оптимальные точки для работы отделений, торговых центров, заправочных станций, кинотеатров и т.п. Или формируется оценка надежности клиента в случае его обращения за кредитом – даже без кредитной истории.
«Интерес бизнеса к Big Data продуктам Киевстара в последнее время существенно вырос, – говорит Виталий Султан, Digital директор Киевстар. – И для работы над такими проектами наша компания нуждается в высококлассных специалистах. Но их пока не готовят в украинских вузах. Поэтому мы открыли собственную Big Data School, которая дает талантливым аналитикам уникальные знания и практику».
Полученные теоретические знания студенты отрабатывали на практических занятиях. Они использовали массивы анонимизированных данных абонентской базы Киевстар в поисках решения для реальных бизнес-задач. А для защиты курсовых проектов строили модели для настоящих бизнес-продуктов, позволяющих, например, предсказать, кто среди общего числа абонентов может быть пенсионером или автомобилистом, кто имеет детей, а кто любит посещать кинотеатры.
«Мы очень довольны результатом Big Data School 2.0. Студенты оказались очень сильными, с большими амбициями относительно своего развития. И мы предоставим такую возможность нескольким выпускникам – пригласим их в Big Data команду Киевстар», – подводит итог Виталий Султан.
Напомним, что по результатам первого выпуска Big Data School от Киевстар работу в компании получило трое студентов.
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