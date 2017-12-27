О трендах 2018 года в телекоме, маркетинге, кибербезопасности и digital

27 декабря 2017, 12:15

Накануне 2018 года топ-менеджеры Киевстар поделились информацией о перспективах 4G, Big Data, чат-ботах, безопасности, эмоциональном вовлечении и других тенденциях 2018 года.

Петр Чернышов, президент Киевстар, о развитии рынка телекома:

2018 год пройдет под знаком 4G. Уже сейчас Киевстар подготовил свою сеть к запуску мобильного интернета нового поколения на частотах 1800 МГц и закупил 500 базовых станций для включения 4G на частотах 2600 МГц – аукцион на них будет первым. Мы надеемся, что 4G будет в Украине уже в первой половине 2018.

Важный фактор, который повлияет на рынок телекоммуникаций – рост трафика мобильного интернета. К примеру, наши абоненты активно используют безлим-тарифы Киевстар и качают по 100 ГБ в день (а такие тоже есть), а украинцы в целом активно используют мобильный интернет для общения с близкими, работы, учебы, развлечений, покупок – да для всего.

Компаниям недостаточно просто присутствовать в интернете, нужно уметь правильно общаться со своими клиентами онлайн. Немного цифр – наш умный чат-бот Зоряна в месяц участвует в 100 тыс. диалогов, 85% которых не требуют дальнейшего участия оператора. Мы первыми среди украинских операторов запустили онлайн-сообщество. Его особенность в том, что пользователи сами помогают друг другу решать вопросы по продуктам и услугам, делятся опытом, предлагают улучшения. За три месяца существования в сообществе зарегистрировалось более 3,5 тыс. пользователей.

Последние несколько лет в Украине происходит постепенное улучшение взаимодействия бизнеса и государства. По крайней мере, телеком-бизнеса. Я очень надеюсь, что, помимо двух аукционов на 4G, в 2018 году позитивно решаться еще несколько важных вопросов: будут увеличены нормы излучения базовых станций и отменены санитарные паспорта, запустятся мобильные деньги, внедрена технологическая нейтральность – возможность запускать любые сервисы на любых частотах, что в первую очередь даст возможность развернуть сеть 3G в диапазоне 900МГц. В целом, я надеюсь, что 2018-й будет еще удачнее чем уходящий год.

Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар, о трендах маркетинга:

В следующим году потребление видео будет только расти. Естественно, что уже сейчас возникают новые форматы взаимодействия с этим типом контента – внедрение AR и VR-технологий. К примеру, мы сделали виртуальный 3D-ролик по спектаклю «Вартові мрій» в партнерстве со Starlight Entertainment, – просто делать видео уже недостаточно, нужно уметь правильно донести его потребителю. Маркетинг станет еще более персонализированным. Мы уже 2 года создаем персональные предложения для клиентов, ведь абоненты хотят большего. Не просто личное предложение, а личное предложение в подходящий момент. Мы переходим от one-to-one marketing к one-to-moment marketing. Это большой вызов даже для технологичных компаний, но я уверен, что мы успешно с ним справимся.

Data-driven маркетинг продолжит быть трендом в следующем году. Решения по бизнес-вопросам принимаются уже исходя не столько из аналитических отчетов, а из данных, полученных в режиме реального времени. Это позволяет быть гибче – компания может быстро скорректировать размещение рекламы, оценить эффективность коммуникации с абонентами, разработать тот или иной новый продукт, исходя из реальных потребностей клиентов.

Если бизнес-процессы становятся сложнее, то коммуникации наоборот, стремятся к простоте и человечности. Будущий год – это диалог с сердцем потребителя, а не с его кошельком. Создание индивидуального опыта с помощью вовлечения в бренд-историю создает длительную эмоциональную связь с клиентом. Подход emotional engagement, без сомнения, тренд коммуникаций 2018 года.

Александр Денисенко, директор по безопасности Киевстар:

Количество киберугроз и кибератак за последние несколько лет существенно выросло, а Украина оказалась в одном из эпицентров международной гибридной войны. Это означает, что каждая компания в нашей стране может стать мишенью для разного рода кибератак, нацеленных на получение конфиденциальной информации и/или нарушении работоспособности инфраструктуры. И в следующем году нам всем необходимо быть во всеоружии, кроме стандартных рекомендаций по безопасности – сложных паролей, запрете на установку сторонних программ, качественном файерволе и т.д., компании приходят к пониманию, насколько важно, чтобы кибербезопасность стала более значимой их частью и к ее организации нужен системный подход, поскольку навыков и знаний IT-специалистов может оказаться уже недостаточно для обеспечения непрерывности работы и конфиденциальности данных.

Второй важный аспект, на который стоит обратить внимание – с мая 2018 года начнет действовать Общий регламент по защите данных, принятый Европейским парламентом. Несмотря на то, что он принят в ЕС, его действие распространяется на украинские компании, если они собирают и обрабатывают персональные данные граждан ЕС. Нарушения положений данного Регламента подпадают под административные штрафы в размере до 20 млн евро или, применительно к хозяйственному субъекту, в размере до 4% от «общестранового» годового оборота за весь предыдущий финансовый год, в зависимости от того, какая сумма больше.

Виталий Султан, Digital-директор Киевстар:



Все, что будет происходить в сфере IT, стартапов, digital-проектов в следующие несколько лет, в той или иной степени будет связано с AI – искусственным интеллектом. К примеру, совсем меняется роль автоматизации. Если раньше была цель – просто заменить рутинную работу человека машинными алгоритмами, то сейчас задача автоматизации – еще и сбор данных в каждой возможной точке о каждом возможном действии. На них позже строятся алгоритмы машинного обучения. Сейчас выделяют три «типа» искусственного интеллекта – narrow AI, general AI, super AI. Первый тип – тот, который решает задачи в узкой предметной области, например, в Google картах для прокладывания оптимальных маршрутов. Второй – general AI, способен решать универсальные задачи, например, работает по целому ряду запросов и формирует ответы, используя разные модели и исходя из нескольких наборов данных. Третий - super AI, стремится сравняться с IQ человека – его мы видим пока только в фантастических фильмах, хотя я лично уверен, что в ближайшую декаду мы увидим работу супер-интеллекта в реальной жизни.

Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар:

PR умер, PR жив, PR будет всегда – эта дискуссия продолжается уже не один год. На самом деле, коммуникация с разными аудиториями просто трансформировалась. Во-первых, нереально взаимодействовать только со СМИ – соцсети сделали из далеких от прессы людей лидеров мнений. Коммуникация сразу оказывается публичной и должна быть рассчитана на всех, кто может ее увидеть. Во-вторых, ушли в прошлое традиционные инструменты и каналы PR – теперь все коммуникации, независимо от того, маркетинговые они, рекламные или корпоративные, стали 360. В-третьих, PR-специалисты, вслед за маркетологами, создают все более эмоциональные и простые коммуникации, объединяя разрозненные проекты в крупные, понятные целевой аудитории, платформы. Так мы поступили с нашими социальными и благотворительными проектами – теперь они будут существовать на единой платформе Sharity.

Год обещает быть очень интересным и ярким – ведь digital позволяет быстро собирать обратную связь от аудитории, корректировать коммуникацию, исходя из ее эффективности.