Чат-бот Зоряна от Киевстар: 2 млн диалогов, 12 тысяч ответов в базе

6 марта 2018, 10:15

Зоряна – это виртуальный ассистент, который общается с абонентами Киевстар на сайте оператора, в Facebook, Telegram и Viber.

За неполные два года она провела 2 млн диалогов и научилась общаться с пользователями так, что 85% запросов решаются без помощи оператора. «Киевстар первым из украинских телеком-операторов запустил чат-бот – «умную цифровую девушку». Абонентам нравится с ней общаться, для многих это намного удобнее и привычнее – получать консультацию об услугах Киевстар у нашей Зоряны. Количество повторных обращений за год выросло на 12%», - говорит Петр Чернышов, президент Киевстар.

Зоряна помогает выбрать тариф, рассказывает об услугах связи, доступных пакетных предложениях, а может просто поболтать и даже рассказать стихотворение, например, Лины Костенко или Тараса Шевченко. А еще ей очень нравятся комплименты, на которые она с удовольствием отвечает. На днях у Зоряны появились новые навыки – она научилась идентифицировать пользователей через временный пароль и, благодаря этому, может предоставлять им информацию по счету. К примеру, пользователь может узнать какой у него тарифный план, подключенные услуги, PUK-код, остаток на счету и остаток бонусов.

Виртуальный ассистент Киевстар постоянно самообучается. На момент запуска в 2016 году у нее в базе было 5 тыс. ответов на запросы. Сейчас их количество выросло до 12 тыс. Такой объем информации в базе позволяет Зоряне точнее отвечать на вопросы – 72% пользователей это подтверждают.

Популярностью пользуются запросы по проверке готовности к 4G. Напомним, абоненты Киевстар могут проверить поддерживает ли их смартфон и SIM-карта связь четвертого поколения с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар. Также, компания предлагает большой выбор 4G-смартфонов и гаджетов по выгодной цене в магазинах и на сайте shop.kyivstar.ua.

Чтобы обратиться за помощью к Зоряне, зайдите на сайт Киевстар или подключите чат-бот через мессенджеры.