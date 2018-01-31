"АвтоКрАЗ" увеличил отчисления в различные бюджеты

31 января 2018, 10:45

«АвтоКрАЗ» - единственный украинский производитель грузовых автомобилей с замкнутым технологическим циклом производства, крупный в Кременчуге и Полтавском регионе налогоплательщик, в 2017 году увеличил отчисления на 13 %, по отношению к 2016 году.

В частности общие бюджетные платежи предприятия в прошлом году составили порядка 162 млн.грн. При этом в госбюджет Кременчугский автозавод перечислил почти 109 млн. грн., что на 10% больше аналогичного показателя годом ранее. В этой сумме единый социальный взнос составил без малого 40 млн.грн., НДС – более 67 млн.грн.

«КрАЗ» традиционно остается и одним из основных доноров бюджетного фонда Кременчуга. В прошлом году за счет отчислений предприятия местный бюджет пополнился почти на 53 млн. грн., что на 17,4% больше отчислений в 2016 году. Наибольшую сумму в этом виде платежа составляют: 32, 2 млн. грн. - налог с доходов физических лиц ( рост к 2016 году на 26%), арендная плата за землю - почти 18 млн.грн., и более 2,7 млн.грн. – военный сбор. Такое увеличение отчислений в местный бюджет связано, в основном, за счет роста налоговых отчислений с доходов физлиц, а также роста на 34% экологического налога и на 22% военного сбора.

В целом, ЧАО «АвтоКрАЗ» в 2017 году удалось в полном объеме выполнить свои обязательства перед государством по отчислениям, даже с учетом негативных последствий экономического и политического кризиса в стране и падения машиностроительной отрасли. Очевидно, что госказна могла бы получить и в разы больше отчислений от «КрАЗа», при условии поддержки предприятия бюджетными закупками. В том числе, за счет заказов военной техники из средств военного сбора - 15 млрд. грн, заплаченных украинцами в 2017 году ( данные Государственной фискальной службы Украины). Тем более, что производственные мощности завода позволяют производить более 5000 единиц техники в месяц и в настоящее время задействованы далеко не в полном объеме.

Выполнил завод полностью в 2017 году и взятые на себя соцобязательства. Трижды в течение года повышалась заработная плата работников, которая в среднем составила 5828 грн. и, в сравнении с 2016 годом, выросла на 26%.

В текущем году «АвтоКрАЗ» планирует и дальше изыскивать возможность для повышения соцпакета своих работников, улучшения условий их труда, продолжать работы по реконструкции объектов социального назначения.



