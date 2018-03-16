Онкобольные дети Западной Украины получили жизненно необходимый аппарат

16 марта 2018, 10:45

Западноукраинский специализированный детский медицинский центр во Львове получил гемоанализатор, благодаря которому можно определять уровень химиопрепаратов у онкобольных детей. До этого времени такой аппарат был только в столичной больнице «ОХМАТДЕТ».Иммунохимический гемоанализатор ARCHITECT i1000sr Proсessing module стоимостью 3 047 895 гривен, для Западноукраинского специализированного детскогомедицинского центра во Львове приобрели и установили благотворительные фонды «Таблеточки» и «Крылья надежды» при поддержке компании «Киевстар».«Компания «Киевстар» не могла стоять в стороне такой острой проблемы – недостаток жизненно необходимого оборудования для онкобольных детей Западной Украины. Поэтому мы охотно поддержали инициативу благотворительных фондов «Таблеточки» и «Крылья надежды», выделили 1 миллион гривен и присоединились к приобретению гемоанализатора. Надеемся, что это поможет деткам выздоравливать как можно быстрее», - отметила Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям компании «Киевстар».Средства на аппарат компания «Киевстар» выделила в рамках своей социальной инициативы Sharity, которая призывает всех неравнодушных делиться добрыми делами, поддерживать, влиять и помогать.«Более 10-ти лет мы боремся за то, чтобы дети Львова и соседних регионов получили лучшие возможности для лечения. Хорошие врачи у нас есть, а вот с оборудованием тяжело... Когда узнали, что в медцентре стало невозможно делать определенные виды анализов, то поняли, что все дети оказались под угрозой срыва протокольного лечения, а это, в случае онкологии – является фатальным. Поэтому мы поставили своей целью - нам нужен новый аппарат. А дальше был очень длинный путь, продолжительностью более года, к осуществлению мечты – покупки гемоанализатора», – говорит Наталья Липская, директор благотворительного фонда «Крылья надежды».«К сожалению, очень много детей в Украине нуждаются в лечении и иммунохимических обследованиях. Ежегодно мы регистрируем около 1000 новых маленьких онкобольных по всей Украине. Стоимость лечения также поражает – это в среднем от 300 тысяч гривен для одного ребенка. Поэтому, безусловно, помощь не только от государства, но и от бизнеса и всех неравнодушных украинцев является для нас очень важной», - подчеркивает Андрей Синюта, главный врач Западноукраинского специализированного детского медицинского центра.Не менее поражает сумма, которую медицинские учреждения должны тратить на реагенты для такого оборудования, как иммунохимический гемоанализатор. Так, для бесперебойной работы аппарата, который получил Западноукраинский специализированный детский медицинский центр, стоимость годовой потребности в реагентах составляет 460 000 гривен.«Я считаю большим достижением то, что мы объединили благотворительные фонды, людей и лидеров бизнеса для помощи онкобольным детям. Благодаря этому дети смогут получать качественное лечение рядом с домом. Наша ответственность, чтобы оборудование эффективно использовалось, и для этого нужны реагенты. Сегодня я приглашаю всех украинцев участвовать во флешмобе «Марш розбышак» и рассказать о своих детских забавах, вспомнить смешные ситуации и поддержать детей, чье детство проходит в больнице», – говорит Ольга Кудиненко, основатель благотворительного фонда «Таблеточки».В компании «Киевстар» подчеркивают, что работают только с проверенными фондами, у которых безупречная репутация. Поэтому пользователи, которые сделают пожертвование через Sharity, могут быть уверены, что их деньги поступят тому, кто действительно нуждается в помощи.