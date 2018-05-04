4 мая 2018, 12:15

Как Big Data от Киевстар помогает Правекс Банку находить клиентов

Аналитические данные компании «Киевстар» стали основой для определения новых мест расположения восемнадцати отделений АТ «Правекс Банк» в Киеве.



С помощью анализа больших данных (Big Data) эксперты Киевстар создают особенные карты – тепловые карты, которые помогают представителям разных сфер бизнеса и государственных органов определять места наиболее выгодного размещения своих магазинов, отделений, банкоматов, туристической миграции и так далее.



Правекс Банк, в рамках новой стратегии, решил пересмотреть расположение своих отделений и разместить их согласно тому, где пребывает большинство целевого сегмента клиентов. По обращению банка, Киевстар смог разработать тепловую карту и спрогнозировать наиболее вероятные места скопления таких клиентов, которые определялись на основе разработанной аналитической модели.



«Благодаря сотрудничеству с компанией «Киевстар» мы получили динамическую карту. Карта полностью отвечала нашему запросу, так как давала возможность понять, где база клиентов может находиться в бизнес-час, а где отдыхать. Так же мы могли сравнить места пребывания клиентов с текущим расположением наших отделений, определить насколько удобно они размещены для клиентов. И как результат – принять оптимальное решение на счет новой локации», - рассказывает Тарас Кириченко, глава правления АТ «Правекс Банк».



В результате Правекс Банк решил переместить в новые точки восемнадцать отделений: шесть из них уже перенесены, пять – в процессе перемещения, для семи новые места расположения еще определяются.



«Мы в Киевстар отмечаем активный рост спроса на продукты Big Data в последнее время. Компании с разных отраслей обращаются к нам за помощью, потому как находятся в поиске новых возможностей развития. Искренне радуемся, что, воспользовавшись нашим дата-продуктом, Правекс Банк развивается, а Киевстар, в то же время, становится не только поставщиком высокачественных телекоммуникационных услуг, но и компанией – стратегическим партнером для украинского бизнеса. Также отмечу, что Киевстар неуклонно придерживается требований действующего законодательства касательно защиты данных своих абонентов и не передает третьим лицам никаких их персональных данных», – говорит Виталий Султан, Digital-директор Киевстар.

