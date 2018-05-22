Абоненты Киевстар стали использовать в роуминге в 2,5 раза больше интернета

22 мая 2018, 13:45

В первом квартале 2018 года общее количество абонентов Киевстар, которые пользовались услугами мобильной связи в роуминге – роумеров – выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Использования мобильного интернета в роуминге продолжает расти рекордными темпами. В первом квартале 2018 года – более чем в два с половиной раза, а именно на 159% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Также абоненты продолжают еще активнее пользоваться голосовыми услугами в роуминге – на 47% больше. Ожидаемо, больше всего роумеры звонят в Украину. Таких звонков – 97%. Только 3% звонков приходятся на номера страны пребывания или на номера других стран.

«Количество абонентов и использование услуг в роуминге растет уже 7-й квартал подряд. Это стало возможно благодаря тому, что Киевстар первым среди украинских мобильных операторов существенно снизил стоимость услуг и предложил простые и понятные условия тарификации. Украинцы восприняли эти изменения очень положительно, а мы продолжаем делать наши тарифы и условия еще выгоднее для них» – комментирует из роуминга Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

В список самых популярных стран среди роумеров Киевстар в первом квартале 2018 года попали Польша, Россия, Молдова, Германия, Румыния, Чехия, Беларусь, Египет, Венгрия и Словакия. Расширяется и география использования роуминга. За первые три месяца 2018 года абоненты Киевстар воспользовались услугами мобильной связи в 167 странах.

При этом, роуминг Киевстар доступный в 195 странах по выгодным условиям: звонки от 2 грн за минуту (пакет 15 минут стоимостью 30 грн в день пользования), Интернет от 0,35 грн за мегабайт (пакет 100 МБ стоимостью 35 грн в день пользования), SMS – от 1,00 грн (пакет 25 SMS стоимостью 25 грн в день пользования).



