19 июля 2018, 13:15

VEON объявляет о структурных изменениях в группе и менеджменте компании

VEON, ведущий провайдер средств связи и интернет-услуг, объявляет о планах дальнейшего упрощения операционной модели Группы.



Группа провела масштабный пересмотр принципов управления и создания эффективной структуры Штаб-квартиры с целью поддержки операционных компаний на развивающихся рынках.



Реорганизация операционных функций



Шелль Мортен Йонсен, который с марта 2018 года занимал должность временно, с сегодняшнего дня назначен Главным операционным директором Группы VEON. Шелль пришел в компанию VEON в 2016 году с должности руководителя Telenor Europe и в VEON отвечал за развитие Бизнес Единицы Основных Рынков Группы.



Чтобы усилить фокус VEON на развивающихся рынках, Компанией было принято решение о создании упрощенной горизонтальной структуры, в которой все операционные компании VEON будут в подчинении Главного операционного директора Группы.



Аамир Хафиз Ибрагим, ранее возглавляющий Бизнес Единицу Развивающиеся Рынки, останется в качестве главного исполнительного директора Jazz в Пакистане. Петр Чернышов, ранее возглавлявший Бизнес Единицу Евразия и занимавший должность Президента «Киевстар» в Украине, решил покинуть Группу. Александр Комаров, исполнительный директор Beeline Казахстан, в дополнение к своим текущим обязанностям временно будет исполнять обязанности исполнительного директора «Киевстар».



Другие изменения в руководстве



Кристофер Шлаффер, главный директор группы по развитию цифровых решений и коммерции, решил покинуть VEON в конце этого года.



Кристофер присоединился к Компании в начале 2016 года, чтобы возглавить новое направление Digital и отвечать за коммерческую функцию. В настоящее время идет поиск кандидата на его должность.



Марк МакГанн, руководитель Группы по корпоративным вопросам и связям с общественностью, также решил покинуть VEON. Марк присоединился в начале 2016 года во вновь созданной на уровне Группы роли руководителя по корпоративным коммуникациям, регуляторным вопросам и взаимоотношениям с государственными органами власти. Данная позиция будет сокращена на уровне Группы, а команды будут интегрированы в различные соответствующие функции.



Операционная модель и структура Штаб-квартиры



VEON продолжит свою работу над созданием упрощенной структуры Штаб-квартиры с четким распределением зон ответственности. Эта работа продолжается, так как VEON находится на этапе перехода к более эффективной операционной модели.



«Мы создаем новую, более простую структуру, которая поможет нашим операционным компаниям предоставлять лучшие услуги клиентам и реализовать еще большую ценность для акционеров», - сказала Урсула Бернс, Исполнительный Председатель VEON. «Я благодарю тех, кто принял решение покинуть Компанию за их огромную работу и поддержку, которую они оказывали все это время, и хочу пожелать им успехов в будущем. В ближайшие недели мы объявим о финансово-операционных результатах Компании за второй квартал и озвучим наши приоритеты на будущее».



VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.

